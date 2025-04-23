«Оклахома» переиграла «Мемфис» во втором матче

«Оклахома-Сити» переиграла «Мемфис» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 118:99. «Тандер» ведут в серии — 2-0.

Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

Третий матч в серии состоится 25 апреля на паркете «Мемфиса».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)

О: Гилджес-Александер (27), Джейлен Уильямс (24), Холмгрен (20 + 11 подборов).

М: Джарен Джексон (26), Морант (23), Бэйн (19 + 12 подборов).

Счет в серии: 2-0.