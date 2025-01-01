«Оклахома-Сити» победила «Миннесоту», Гилджес-Александер набрал 40 очков

Сегодня, 06:37
«Оклахома-Сити» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105.
Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Оклахома» одержала седьмую победу подряд после поражения в финале Кубка НБА. Команда лидирует в Западной конференции с результатом 27-5. «Тимбервулвз» занимает 8-ю строчку — 17-15.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30)
О: Гилджес-Александер (40), Хартенштайн (15), Джейлен Уильямс (14), Дорт (14).
М: Эдвардс (20), Рид (19), Конли (16).