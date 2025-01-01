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Сегодня, 06:37

«Оклахома-Сити» победила «Миннесоту», Гилджес-Александер набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оклахома-Сити» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Оклахома» одержала седьмую победу подряд после поражения в финале Кубка НБА. Команда лидирует в Западной конференции с результатом 27-5. «Тимбервулвз» занимает 8-ю строчку — 17-15.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30)

О: Гилджес-Александер (40), Хартенштайн (15), Джейлен Уильямс (14), Дорт (14).

М: Эдвардс (20), Рид (19), Конли (16).

Баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
Оклахома-Сити Тандер
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