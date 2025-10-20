Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

20 октября, 11:15

Косу о популярности: «Ко мне подходили фотографироваться маленькие девочки в моей игровой майке»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард сборной России Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала об атмосфере на матчах женской НБА. Косу была выбрана под 15-м номером драфта WNBA и провела дебютный сезон в составе «Миннесоты».

— Что первым делом сделала по приезде в Россию?

— Провела день с семьей, и, конечно, поужинали русской кухней. Потом уехали на несколько дней за город, насладиться отдыхом и лесной природой.

— В Миннеаполисе часто узнают?

— Да, конечно. Довольно часто люди в общественных местах или кафе подходят поговорить или сфотографироваться. Это очень приятно, практически весь город болеет за «рысей». И, конечно, много внимания к нашим лидерам.

— Появились у тебя персональные фанаты?

— Помню, как ко мне подходили фотографироваться маленькие девочки в моей игровой майке. Много приятных сообщений и комментариев поступает в социальных сетях. Это очень мило, в такие моменты чувствуешь связь с болельщиками.

— Как болеют на матчах? В каких городах постоянные аншлаги?

— На самом деле даже в маленьком городе США всегда будет полный зал зрителей, люди там очень любят спорт и кайфуют, приходя на игры.

— Как прошла встреча с болельщиками после окончания сезона?

— Было очень душевно, каждому игроку задали пару вопросов и про впечатления в целом от сезона, объявили поставленные рекорды за сезон, и, конечно, была речь тренеров. Я очень рада, что мне удалось стать частью этой команды.

Российские баскетболистки &laquo;Миннесоты&raquo; Мария Клюндикова (слева) и&nbsp;Олаири Косу.«В США очень не хватало хороших салонов красоты». Косу — о дебютном сезоне в НБА

Telegram Дзен Max
НБА
Анастасия Олаири Косу
Читайте также
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя