Косу о популярности: «Ко мне подходили фотографироваться маленькие девочки в моей игровой майке»

Форвард сборной России Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала об атмосфере на матчах женской НБА. Косу была выбрана под 15-м номером драфта WNBA и провела дебютный сезон в составе «Миннесоты».

— Что первым делом сделала по приезде в Россию?

— Провела день с семьей, и, конечно, поужинали русской кухней. Потом уехали на несколько дней за город, насладиться отдыхом и лесной природой.

— В Миннеаполисе часто узнают?

— Да, конечно. Довольно часто люди в общественных местах или кафе подходят поговорить или сфотографироваться. Это очень приятно, практически весь город болеет за «рысей». И, конечно, много внимания к нашим лидерам.

— Появились у тебя персональные фанаты?

— Помню, как ко мне подходили фотографироваться маленькие девочки в моей игровой майке. Много приятных сообщений и комментариев поступает в социальных сетях. Это очень мило, в такие моменты чувствуешь связь с болельщиками.

— Как болеют на матчах? В каких городах постоянные аншлаги?

— На самом деле даже в маленьком городе США всегда будет полный зал зрителей, люди там очень любят спорт и кайфуют, приходя на игры.

— Как прошла встреча с болельщиками после окончания сезона?

— Было очень душевно, каждому игроку задали пару вопросов и про впечатления в целом от сезона, объявили поставленные рекорды за сезон, и, конечно, была речь тренеров. Я очень рада, что мне удалось стать частью этой команды.