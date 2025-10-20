Косу о будущем в женской НБА: «Тренер сказала, что очень хочет видеть меня в команде на следующий сезон»

Форвард сборной России Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала о своем будущем в НБА.

— Поедешь ли в WNBA на следующий год?

— У каждого игрока по окончании сезона состоялся индивидуальный разговор с главным тренером. Шерил [Рив] сказала, что очень хочет меня видеть на следующий сезон в команде, объяснила, как представляет мое развитие в организации. Особо отметила мое трудолюбие на тренировках.

— Что думаешь о ситуации с потенциальным локаутом? Мария Клюндикова не верит в него.

— Я тоже думаю, что локаута на будет, стороны примут общее решение и договорятся об увеличении зарплат игроков. Лига развивается, и многое изменилось в хорошую сторону за последние два-три года, и надеюсь, что будет еще лучше.

— С кем из игроков команды наладила отношения? Из игроков других команд?

— У нас внутри команды отличная атмосфера, мы все общаемся и поддерживаем друг друга. Это чувствуется каждый день. А с игроками из других команд контактов пока не так много, думаю, это еще впереди.

— Что успела за все это время посмотреть в Миннеаполисе?

— Была в центре города, немного гуляла по паркам, видела реку и мосты. Здесь очень красиво у воды. Природа в Миннеаполисе великолепная. Но, честно, времени на экскурсии не так много, график плотный.