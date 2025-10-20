Видео
20 октября, 11:45

Косу о быте в США: «Чего очень не хватало, так это хороших салонов красоты»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард сборной России Олаири Косу в интервью «СЭ» рассказала, что предпочитала готовить еду дома в США. Косу была выбрана под 15-м номером драфта женской НБА и провела дебютный сезон в составе «Миннесоты».

— Как тебе местная еда? Много ли русских в районе? Есть ли русские ресторанчики?

— В Америке культ фастфуда. Везде много соусов, сахара и соли. Приходилось искать какие-то более подходящие варианты лично для меня. Или готовить дома привычную еду. Да, русскоязычных людей достаточно много. Мы познакомились и общались с замечательной девушкой из Армении. Мария — ярый фанат Lynx много лет, у нее персональные места в зале. Она ходила с дочкой на игры и приглашала мою маму сидеть на матчах на первом ряду рядом с командой. На маму это произвело очень большое впечатление. Мы с Марией часто ходили гулять и за покупками в славянский магазин. Очень рада этому знакомству.

— Чего не хватает в США, что так привычно в России?

— В каждой стране есть свои плюсы и минусы. И человек перестраивается и привыкает ко всему (Улыбается.). Чего очень не хватало, так это хороших салонов красоты и качества выполнения бьюти-процедур. В России это намного доступнее и лучше.

— Ходила посмотреть на какой-то другой вид спорта?

— Да, я была на бейсболе. Правила игры я поняла не все, но атмосфера на матчах супер! Много людей приходят хорошо провести время с близкими и насладиться игрой и фастфудом. Всегда полные трибуны зрителей, это впечатляет.

Российские баскетболистки &laquo;Миннесоты&raquo; Мария Клюндикова (слева) и&nbsp;Олаири Косу.«В США очень не хватало хороших салонов красоты». Косу — о дебютном сезоне в НБА

Анастасия Олаири Косу
