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Сегодня, 07:22

Определились все пары плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип НБА.
Фото Global Look Press
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Сегодня завершились матчи плей-ин НБА, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.

Последними участниками стадии на выбывание стали «Миннесота» и «Майами», победившие в плей-ин.

Первые матчи состоятся в субботу, 15 апреля. В первом матче плей-офф сыграют «Филадельфия» и «Бруклин».

Восточная конференция:

«Милуоки» — «Майами»;

«Кливленд» — «Нью-Йорк»;

«Филадельфия» — «Бруклин»;

«Бостон» — «Атланта».

Западная конференция:

«Денвер» — «Миннесота»;

«Финикс» — «Клипперс»;

«Сакраменто» — «Голден Стэйт»;

«Мемфис» — «Лейкерс».

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
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