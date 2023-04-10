Определились все участники плей-офф НБА

Сегодня, 01:45
В Северной Америке завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2022-23.
По его итогам в плей-офф в Восточной конференции встретятся:
«Филадельфия» (3) — Бруклин" (6);
«Кливленд» (4) — «Нью-Йорк» (5);
«Бостон» (2) — Майами" (7) / «Атланта» (8);
«Милуоки» (1) — «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10).
В плей-офф на Западе встретятся:
«Финикс» (4) — «Клипперс» (5);
«Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6);
«Мемфис» (2) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8);
«Денвер» (1) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /"Новый Орлеан" (9) /"Оклахома" (10).
Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля пройдут матчи плей-ин.