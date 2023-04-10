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Сегодня, 01:45

Определились все участники плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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В Северной Америке завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2022-23.

По его итогам в плей-офф в Восточной конференции встретятся:

«Филадельфия» (3) — Бруклин" (6);

«Кливленд» (4) — «Нью-Йорк» (5);

«Бостон» (2) — Майами" (7) / «Атланта» (8);

«Милуоки» (1) — «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10).

В плей-офф на Западе встретятся:

«Финикс» (4) — «Клипперс» (5);

«Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6);

«Мемфис» (2) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8);

«Денвер» (1) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /"Новый Орлеан" (9) /"Оклахома" (10).

Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля пройдут матчи плей-ин.

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