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НБА

14 апреля, 23:40

Определился порядок команд в плей-ин и первом раунде плей-офф НБА в Восточной конференции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Баскетболисты «Бостона».
Фото USA Today Sports
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В воскресенье, 14 апреля состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата НБА в Восточной конференции.

По итогам сезона первое место в таблице занял «Бостон», одержавший 64 победы и потерпевший 18 поражений.

Второе место занял «Нью-Йорк», обыгравший в последний день «Чикаго» (120:119 ОТ). Благодаря этой победе «Никс» опередили «Милуоки», уступивший «Орландо» (88:113). «Бакс» стали третьими в таблице конференции.

Команды, вышедшие в плей-офф НБА в Восточной конференции:

1. «Бостон» (64 победы — 18 поражений)

2. «Нью-Йорк» (50-32)

3. «Милуоки» (49-33)

4. «Кливленд» (48-34)

5. «Орландо» (47-35)

6. «Индиана» (47-35)

Все шесть вышеупомянутых команд примут участие в первом раунде плей-офф НБА.

Команды, вышедшие в плей-ин НБА в Восточной конференции:

7. «Филадельфия» (47-35)

8. «Майами» (46-36)

9. «Чикаго» (39-43)

10. «Атланта» (36-46)

В первом раунде плей-офф НБА в Восточной конференции известны пары «Кливленд» — «Орландо» и «Милуоки» — «Индиана». «Бостон» и «Нью-Йорк» узнают своих соперников после проведения раунда плей-ин.

Таблица первого раунда плей-офф и плей-ин в Восточной конференции НБА:

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