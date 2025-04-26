«Орландо» обыграл «Бостон» в третьем матче

«Орландо» выиграл у «Бостона» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 95:93. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Селтикс».

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 36 очков.

Четвертый матч в серии состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 02:00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Орландо» — «Бостон» — 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23)

О: Ф. Вагнер (32), Банкеро (29), Картер (10 + 11 подборов).

Б: Тейтум (36), Браун (19), Уайт (16).

Счет в серии: 1-2.