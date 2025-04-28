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Сегодня, 05:13

«Бостон» победил «Орландо» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде обыграл «Орландо» со счетом 107:98.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков и сделавший 14 подборов. У «Мэджик» форвард Паоло Банкеро набрал 31 очко.

Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет 30 апреля и начнется в 3:30 мск.

НБА. Плей-офф

1/8 финала

«Орландо» — «Бостон» — 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)

28 апреля. Орландо. «Amway Center».

Счет в серии: 1-3

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Орландо Мэджик
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