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НБА

Сегодня, 01:12

«Орландо» обыграл «Бостон» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:96. «Мэджик» одержали шестую встречу подряд.

Форвард Моритц Вагнер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков в составе победителей.

«Бостон» с результатом 12-4 идет на первой строчке в Восточной конференции. «Орландо» идет вторым — 11-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бостон» — 113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)

О: М. Вагнер (27), Банкеро (23), Ф. Вагнер (17), Энтони (16).

Б: Тейтум (26), Браун (18), Уайт (16), Корнет (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Орландо Мэджик
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