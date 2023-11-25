«Орландо» обыграл «Бостон» и продлил победную серию

«Орландо» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:96. «Мэджик» одержали шестую встречу подряд.

Форвард Моритц Вагнер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков в составе победителей.

«Бостон» с результатом 12-4 идет на первой строчке в Восточной конференции. «Орландо» идет вторым — 11-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бостон» — 113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)

О: М. Вагнер (27), Банкеро (23), Ф. Вагнер (17), Энтони (16).

Б: Тейтум (26), Браун (18), Уайт (16), Корнет (12).