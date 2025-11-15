«Бруклин» проиграл «Орландо», Дёмин набрал 8 очков

«Бруклин» потерпел поражение от «Орландо» в матче Кубка НБА — 98:105. Российский защитник Егор Дёмин вышел на паркет в стартовой пятерке. Он сыграл 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи. Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Орландо» с результатом 7-6 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 14-й строчке — 1-11. НБА Регулярный чемпионат Кубок НБА Восточная конференция. Группа B «Орландо» — «Бруклин» — 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16) О: Ф. Вагнер (25), да Силва (22), Бэйн (19), Саггс (14). Б: Портер (24 + 11 подборов), Уильямс (15), Клэкстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8).

