«Бруклин» проиграл «Орландо», Дёмин набрал 8 очков

«Бруклин» потерпел поражение от «Орландо» в матче Кубка НБА — 98:105.
Российский защитник Егор Дёмин вышел на паркет в стартовой пятерке. Он сыграл 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи.
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Орландо» с результатом 7-6 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 14-й строчке — 1-11.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восточная конференция. Группа B
«Орландо» — «Бруклин» — 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)
О: Ф. Вагнер (25), да Силва (22), Бэйн (19), Саггс (14).
Б: Портер (24 + 11 подборов), Уильямс (15), Клэкстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8).
H Aleksej
15.11.2025
Andrey Konyakhin
Бруклин жалкое зрелище!
15.11.2025
Saiga-спринтер
ты то тёма перданутый .. сдрызднесь в массовочке .. там подванивай.
15.11.2025
объективный Артём =)
ахахахха такой ты балабол старый дундучек)
15.11.2025
Saiga-спринтер
Посмотрел полностью один матч с Деминым в составе. Самый слабый игрок на площадке из всех выведших в старте и по ходу игры.
15.11.2025
zoolord
А кто первый номер драфта в 2026 году и на какой позиции играет?
15.11.2025
VVVor
было такое! Демин не играл, но бруклин все равно проиграл:joy::man_shrugging: что-то у них полная безнадега в этом сезоне(((
15.11.2025
Saiga-спринтер
Пстоянно одно и то-же - Бруклин проиграл ... Демин набрал. Очень скоро будет так - Бруклин выиграл .. Демин не играл ..
15.11.2025