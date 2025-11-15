Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:37

«Бруклин» проиграл «Орландо», Дёмин набрал 8 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Теренс Мэнн против Франца Вагнера.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» потерпел поражение от «Орландо» в матче Кубка НБА — 98:105.

Российский защитник Егор Дёмин вышел на паркет в стартовой пятерке. Он сыграл 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Орландо» с результатом 7-6 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 14-й строчке — 1-11.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция. Группа B

«Орландо» — «Бруклин» — 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)

О: Ф. Вагнер (25), да Силва (22), Бэйн (19), Саггс (14).

Б: Портер (24 + 11 подборов), Уильямс (15), Клэкстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8).

9

  • H Aleksej

    Прогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Бруклин жалкое зрелище!

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ты то тёма перданутый .. сдрызднесь в массовочке .. там подванивай.

    15.11.2025

  • объективный Артём =)

    ахахахха такой ты балабол старый дундучек)

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Посмотрел полностью один матч с Деминым в составе. Самый слабый игрок на площадке из всех выведших в старте и по ходу игры.

    15.11.2025

  • zoolord

    А кто первый номер драфта в 2026 году и на какой позиции играет?

    15.11.2025

  • VVVor

    было такое! Демин не играл, но бруклин все равно проиграл:joy::man_shrugging: что-то у них полная безнадега в этом сезоне(((

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пстоянно одно и то-же - Бруклин проиграл ... Демин набрал. Очень скоро будет так - Бруклин выиграл .. Демин не играл ..

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    НБА
    БК Бруклин Нетс
    БК Орландо Мэджик
    Егор Дёмин
    Читайте также
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя