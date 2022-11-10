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НБА

10 ноября, 04:56

«Орландо» прервал победную серию «Далласа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 94:87. «Мэджик» прервали четырехматчевую победную серию «Маверикс».

При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Далласа» Спенсер Динуидди — 29 очков.

«Даллас» идет на 6-м месте в Западной конференции, а «Орландо» — на последнем в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Даллас» — 94:87 (24:28, 26:26, 23:20, 21:13)

О: Ф. Вагнер (22), Картер (13 + 12 подборо), Саггс (12).

Д: Динуидди (29), Дончич (24), Финни-Смит (8), Клебер (8).

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