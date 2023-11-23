«Орландо» переиграл «Денвер». Йокич оформил трипл-дабл

«Орландо» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:119. «Мэджик» одержали пятую победу подряд.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 30 очков, 13 подборов и 12 передач.

В другой встрече «Шарлотт» выиграл у «Вашингтона» — 117:114. «Уизардс» потерпели седьмое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 117:114 (21:24, 28:32, 29:35, 39:23)

Ш: Болл (34 + 13 передач), Бриджес (33 + 10 подборов), Миллер (15), Уильямс (11 + 15 подборов).

В: Кузма (28 + 10 передач), Пул (24), Гэффорд (15 + 16 подборов), Джонс (13), Авдия (13).

«Орландо» — «Денвер» — 124:119 (28:28, 28:34, 26:26, 42:31)

О: Ф. Вагнер (27), Банкеро (23), Энтони (20), Инглс (12), М. Вагнер (12).

Д: Йокич (30 + 13 подборов + 12 передач), Портер (25), Гордон (15 + 10 подборов), Джексон (14), К. Браун (13).