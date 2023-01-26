«Орландо» одержал победу над «Индианой». Матурин оформил дабл-дабл

«Орландо» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:120. «Мэджик» одержали вторую победу подряд.

Центровой «Пэйсерс» Майлз Тернер оформил дабл-дабл с 22 очками и 13 подборами.

«Индиана» идет на 9-м месте в Восточной конференции с результатом 24-26. «Орландо» располагается на 13-й строчке — 19-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Индиана» — 126:120 (46:29, 27:39, 29:23, 24:29)

О: Банкеро (23), Г. Харрис (22), Картер (18 + 10 подборов).

И: Матурин (26), Тернер (22 + 13 подборов), Хилд (21), Макконнелл (17).