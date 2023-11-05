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Сегодня, 06:20

«Лейкерс» проиграли «Орландо», у Леброна 24 очка

Руслан Минаев
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«Лейкерс» на выезде проиграли «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «озерных» Энтони Дэвис — 28 очков и 13 подборов.

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение в сезоне и занимает 9-е место в таблице «Запада». У «Орландо» — 4 победы в 6 матчах и 4-е место «Востока».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Шарлотт» — 124:125 (27:27, 19:27, 50:38, 28:33)

И: Халибертон (43+12 передач), Хилд (19), Тернер (14),

Ш: Уильямс (27+7 подборов), Хэйворд (23), Розье (22).

5 ноября. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 105:123 (35:27, 25:26, 23:41, 22:29)

Н: Уильямсон (25), Ингрэм (16+7 подборов), Хокинс (15),

А: Янг (22+12 передач), Джонсон (21+11 подборов), Маррей (20+8+7).

5 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Орландо» — «ЛА Лейкерс» — 120:101 (39:25, 28:26, 34:29, 19:21)

О: Ф. Вагнер (26), Банкеро (25+7+10), Энтони (14),

Л: Дэвис (28+13 подборов), Джеймс (24+9+5), Ривз (20).

5 ноября. Орландо. «Amway Center».

НБА
БК Атланта Хокс
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
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