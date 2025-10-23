«Майами» потерпел поражение от «Орландо», Голдин не играл

«Майами» проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:125. Российский центровой «Хит» Владислав Голдин участия в игре не принимал по решению тренера.

В другом матче «Нью-Йорк» победил «Кливленд» — 119:111. Форвард «Никс» О Джи Ануноби оформил дабл-дабл — 24 очка и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Майами» — 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)

О: Банкеро (24 + 11 подборов), Ф. Вагнер (24), Бэйн (23), да Силва (16).

М: Пауэлл (28), Уиггинс (18), Митчелл (16 + 12 передач), Адебайо (15 + 12 подборов).

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 119:111 (33:23, 32:27, 22:37, 32:24)

Н: Ануноби (24 + 14 подборов), Брансон (23), Таунс (19 + 11 подборов), Бриджес (16).

К: Митчелл (31), Э. Мобли (22), Меррилл (19).