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Сегодня, 05:57

«Милуоки» на выезде победил «Орландо», Адетокунбо набрал 41 очко

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Орландо» со счетом 109:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко и сделавший 14 подборов. У форварда «Мэджик» Паоло Банкеро 34 очка.

После этого матча «Милуоки» с 20 победами в 36 матчах занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с 22 победами в 40 играх — на пятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Милуоки» — 106:109 (31:29, 20:21, 30:28, 25:31)
11 января. Орландо. «Amway Center».

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 115:123 (24:28, 23:25, 31:34, 37:36)
11 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Бостон» — «Сакраменто» — 97:114 (27:34, 28:19, 21:23, 21:38)
11 января. Бостон. «TD Garden».

«Нью-Йорк» — «Оклахома» — 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24)
11 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

НБА
БК Милуоки Бакс
БК Орландо Мэджик
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