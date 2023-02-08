«Нью-Йорк» на выезде переиграл «Орландо». Брансон набрал 25 очков

«Орландо» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:102."Никс" одержали вторую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков в составе победителей.

«Нью-Йорк» с результатом 30-26 идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Мэджик» располагаются на 13-й строчке — 22-33.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 98:102 (26:22, 22:18, 21:26, 29:36)

О: Фульц (21), Ф. Вагнер (18), Банкеро (16), Картер (13), М. Вагнер (13).

Н: Брансон (25), Рэндл (22 + 14 подборов), Барретт (15), Куикли (15).