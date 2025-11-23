«Орландо» победил «Нью-Йорк», у Брансона 33 очка и 11 передач

Сегодня, 04:33
«Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 133:121.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Франц Вагнер — у него 37 очков. Защитник «Никс» Джелейн Брансон набрал 33 очка и отдал 11 результативных передач.
«Орландо» одержал третью победу подряд. Он занимает 7-е место в Восточной конференции (10 побед, 7 поражений). «Нью-Йорк» (9-6) расположился на 5-м месте.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Нью-Йорк» — 133:121 (31:29, 33:37, 34:27, 35:28)
О: Вагнер (37 очков), Бэйн (27), Саггс (26)
Н: Брансон (33 + 11 передач), Таунс (24), Бриджес (18)