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Сегодня, 07:42

«Орландо» подписал победителя конкурса данков Маккланга

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» на официальном сайте объявил о подписании разыгрывающего защитника Мэка Маккланга. Он был неограниченно свободным агентом.

24-летний американец, который является победителем конкурса данков 2023 года, заключил частично гарантированный контракт с «Мэджик».

Большую часть прошлого сезона Маккланг провел в G-лиге, где в составе «Делавэра» стал чемпионом. В феврале он подписал двусторонний контракт с «Филадельфией», но сыграл всего 2 матча в НБА, набирая в среднем по 12,5 очка, 5,0 подбора и 4,5 передачи.

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