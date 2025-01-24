«Портленд» на выезде переиграл «Орландо»

«Орландо» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 79:101.

Атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

«Портленд» с результатом 16-28 идет на 13-м месте в Западной конференции. «Орландо» располагается на 9-й строчке в Восточной конференции — 23-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Портленд» — 79:101 (21:18, 18:29, 20:27, 20:27)

О: Ф. Вагнер (20), да Силва (16), Блэк (12).

П: Саймонс (21), Камара (16), Авдия (13), Грант (12).