Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:28

«Портленд» на выезде переиграл «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Орландо» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 79:101.

Атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

«Портленд» с результатом 16-28 идет на 13-м месте в Западной конференции. «Орландо» располагается на 9-й строчке в Восточной конференции — 23-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Портленд» — 79:101 (21:18, 18:29, 20:27, 20:27)

О: Ф. Вагнер (20), да Силва (16), Блэк (12).

П: Саймонс (21), Камара (16), Авдия (13), Грант (12).

Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Читайте также
В России запустили в опытную эксплуатацию первый в мире вертопорт
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя