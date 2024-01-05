«Орландо» выведет из обращения игровой номер Шакила О'Нила

«Орландо» выведет из обращения 32-й номер, под которым за команду выступал центровой Шакил О'Нил, сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония пройдет в ночь на 14 февраля — в этот день «Мэджик» проведут на своем поле матч с «Оклахомой».

О'Нил станет первым игроком в истории «Орландо», чей номер будет выведен из обращения.

«Орландо» выбрал Шакила О'Нила под первым номером драфта НБА-1992, баскетболист выступал за команду с 1992 по 1996 год.

О'Нил является четырехкратным чемпионом НБА. Помимо «Орландо» он выступал в лиге за «Лейкерс», «Майами», «Финикс», «Кливленд» и «Бостон».

«Майами» и «Лейкерс» уже вывели номера, под которыми О'Нил играл за команды.