Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 11:02

Особняк Майкла Джордана будет продан за 15 миллионов долларов

Сергей Разин
корреспондент
Майкл Джордан.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Бывший баскетболист Майкл Джордан нашел покупателя на свой особняк, сообщает TMZ Sports.

Особняк Джордана будет куплен за 15 миллионов долларов спустя 12 лет с момента выставления на продажу. Дом был построен в 1995 году, когда баскетболист выступал за «Чикаго». В 2012 году Джордан выставил его на продажу за 29 миллионов долларов.

В особняке 9 спален, 19 ванных комнат, сигарная комната, библиотека, тренажерный зал и полноразмерная баскетбольная площадка. Также на участке есть круглый пейзажный бассейн и теннисный корт.

61-летний Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, а также 6-кратным чемпионом НБА. В течение своей профессиональной карьеры в баскетболе он играл за «Чикаго» и «Вашингтон». При этом Джордан дважды уходил из большого спорта и дважды возвращался.

В 2009 году американец был включен в Зал славы баскетбола, а в 2015-м — в Зал славы ФИБА.

НБА
Майкл Джордан

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Зеленский заявил о полной готовности нового «плана победы»
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM нашли в продаже в РФ
МВД сочло песни Покровского противоречащими национальным интересам России
Сегодня
Вчера
Неделя