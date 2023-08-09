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Сегодня, 08:53

Остин Ривз заявил, что Леброн заслуживает статую от «Лейкерс»

Алина Савинова
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Форвард «Лейкерс» Остин Ривз считает, что игрок команды Леброн Джеймс заслуживает того, чтобы клуб в честь него установил статую.

«Он приехал в Лос-Анджелес, когда «Лейкерс» не отличался особыми успехами. Через 2-3 года он помог клубу поднять баннер, так что почему нет? На мой взгляд, он лучший игрок всех времен», — сказал Ривз.

Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Летом 2022-го баскетболист повторно подписал с «Лос-Анджелес» двухлетний контракт на сумму 97,1 миллиона долларов.

38-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом НБА, а также четырехкратным самым ценным игроком финала НБА.

Источник: https://clutchpoints.com/lakers-news-austin-reaves-concrete-stance-lebron-james-statue
баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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