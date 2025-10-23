Видео
НБА. Новости
23 октября, 11:24

Отец Демина о дебюте сына в НБА: «Вижу предпосылки, что у него будет хорошее игровое время»

Артем Бухаев
Корреспондент

Владимир Демин, отец игрока «Бруклин Нетс» Егора Демина, оценил дебют сына в регулярном чемпионате НБА против «Шарлотт» (117:136).

«Конечно, сегодняшняя ночь была особенным моментом для многих, не только для нашей семьи. Главное, что могу сказать по поводу дебюта — Егор готов, даже несмотря на то, что пропустил определенный период в командой работе из-за травмы. Он совершенно спокоен, уравновешен. Мне нравится, что Егор заряжен на атаку, причем на трехочковую, которая всегда была его главным оружием. Мы видим, какую он провел качественную работу за лето, как он мотивирован и как он готовится к играм. Он заряжен доказывать, и это будет хорошим двигателем его прогресса. Впереди непростой сезон, много вызовов, много работы. Я вижу предпосылки к тому, что у Егора будет хорошое игровое время в этом сезоне», — сказал Демин «СЭ».

19-летний россиянин провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Коллин Секстон и&nbsp;Егор Демин.Демин ярко дебютировал в НБА. При этом «Бруклин» ужасно сыграл в защите
  Александр Иванов

    пока тренера не уволят

    23.10.2025

    НБА
    БК Бруклин Нетс
    БК Шарлотт Хорнетс
    Егор Дёмин
