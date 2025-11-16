Видео
16 ноября, 16:20

Отец Дёмина: «При первой же возможности Егор пригласит Овечкина на матч «Бруклина»

Микеле Антонов
Корреспондент

Владимир Дёмин, отец игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, заявил «СЭ» о желании сына пригласить нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на игру.

«Егор и Александр подготовили подарки друг для друга, тепло пообщались. Очень важно, что российские спортсмены, выступающие зарубежом, общаются между собой, поддерживают друг друга и, конечно, при первой же возможности, Егор пригласит Александра на матч «Бруклина», — сказал Демин «СЭ».

Ранее баскетболист «Бруклина» Дёмин посетил матч «Вашингтона» с «Нью-Джерси» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ и встретился с Овечкиным. Баскетболист и хоккеист обменялись игровыми джерси, также Овечкин подарил Дёмину клюшку.

