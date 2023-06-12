Паоло Банкеро: «Хочу помочь «Мэджик» оказаться в плей-офф, а затем — в финале НБА»

Тяжелый форвард «Орландо» Паоло Банкеро рассказал о своих целях на предстоящие сезоны НБА.

«Собираюсь стать лучшим двусторонним игроком, развивая каждую часть своей игры и добавляя что-то новое, стать лидером. Намерен помочь команде побеждать и наконец оказаться в плей-офф, а затем — в финале НБА», — цитирует Банкеро Clutch Sports.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 20 очков, 6,9 подбора и 3,7 передачи.

Банкеро был признан новичком года по итогам сезона-2022/2023. «Орландо» занял 13-е место на «Востоке» с 34 победами при 48 поражениях.