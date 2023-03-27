Патрик Беверли потроллил Леброна Джеймса в концовке матча «Лейкерс» — «Чикаго»

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли потроллил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в концовке матча регулярного чемпионата. «Буллс» победили со счетом 118:108.

За минуту до конца матча Беверли, который перешел в «Чикаго» из «Лейкерс» минуя «Юту», реализовал бросок через Джеймса и показал ему, что тот «слишком маленький». К действиям присоединились и игроки скамейки «Буллс».

После игры Беверли заявил, что был рад встретиться с бывшими одноклубниками.

«Я просто играл в баскетбол. Само собой, приятно увидеть старых одноклубников, тренеров, под началом которых ты работал», — сказал Беверли.

Следующий матч команды проведут в среду 29 марта.