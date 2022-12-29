Перкинс считает Дончича лучшим игроком в НБА

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс прокомментировал игру разыгрывающего защитника «Далласа» Луки Дончича в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

«Если мы будем судить по сегодняшней игре, Дончич на голову сильнее всех остальных! Знаю, он сказал, что ему легко показывать хорошую статистику в НБА... но, черт возьми, 60-21-10?Боже, благослови Америку», — написал Перкинс в Twitter.

23-летний словенец в игре против «Никс» набрал 60 очков, сделал 21 подбор и 10 результативных передач. Он стал первым игроком в истории НБА со статистикой 60-20-10.