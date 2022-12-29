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НБА

Сегодня, 04:23

Перкинс считает Дончича лучшим игроком в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс прокомментировал игру разыгрывающего защитника «Далласа» Луки Дончича в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

«Если мы будем судить по сегодняшней игре, Дончич на голову сильнее всех остальных! Знаю, он сказал, что ему легко показывать хорошую статистику в НБА... но, черт возьми, 60-21-10?Боже, благослови Америку», — написал Перкинс в Twitter.

23-летний словенец в игре против «Никс» набрал 60 очков, сделал 21 подбор и 10 результативных передач. Он стал первым игроком в истории НБА со статистикой 60-20-10.

БК Даллас Маверикс
БК Нью-Йорк Никс
Кендрик Перкинс
Лука Дончич
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