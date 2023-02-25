0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:48

Пол Джордж поднялся на 15-е место по трехочковым в истории НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Клипперс» Пол Джордж забросил 5 трехочковых в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (175:176 2ОТ).

Теперь на счету 32-летнего американца 1987 точных бросков из-за дуги в карьере, он опередил Дирка Новицки (1982) и вышел на 15-е место по этому показателю в истории лиги.

Джорджу осталось забросить еще один трехочковый, чтобы сравняться с Джейсоном Киддом (1988), занимающим 14-е место.

Рекорд по заброшенным трехочковым в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (3302).

БК Лос-Анджелес Клипперс
Пол Джордж
0
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сакраменто» обыграл «Клипперс», матч стал вторым по результативности в истории НБА