Пол Джордж поднялся на 15-е место по трехочковым в истории НБА

Форвард «Клипперс» Пол Джордж забросил 5 трехочковых в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (175:176 2ОТ).

Теперь на счету 32-летнего американца 1987 точных бросков из-за дуги в карьере, он опередил Дирка Новицки (1982) и вышел на 15-е место по этому показателю в истории лиги.

Джорджу осталось забросить еще один трехочковый, чтобы сравняться с Джейсоном Киддом (1988), занимающим 14-е место.

Рекорд по заброшенным трехочковым в истории НБА принадлежит разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (3302).