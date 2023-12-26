Пол Пирс рассказал, почему ему не нравилось играть на Рождество

Чемпион НБА Пол Пирс объяснил, почему ему не нравилось выступать в матчах на Рождество.

«Когда у меня появились дети, мне не нравилось играть в Рождество. Это было слишком. Они с тобой в дороге, в отеле. Нужно устроить им праздничный день, и просто невозможно сконцентрироваться. А после этого всего еще надо выходить и играть. У меня даже не получалось выкладываться на максимум в Рождество. Я понимаю, что это особенный день для баскетбола, для фанатов. Но я постоянно был зациклен на семье», — сказал Пирс.

Пирс с 1998 по 2013 год выступал за «Бостон», вместе с которым стал чемпионом НБА в 2008-м. Он является вторым по результативности игроком в истории «Селтикс». Также Пирс играл в таких командах, как «Бруклин», «Вашингтон» и «Клипперс». Он завершил карьеру игрока в 2017 году. Американский баскетболист девять раз участвовал в Матче всех звезд.