Полиция начала проверку возможной связи игрока НБА Гидди с несовершеннолетней девушкой

Полиция города Ньюпорт-Бич (США) начала расследование в связи с появившейся информацией о том, что у разыгрывающего «Оклахомы» Джоша Гидди была сексуальная связь с несовершеннолетней, сообщает TMZ Sports.

Ранее в соцсетях появились фотографии 21-летнего Гидди с девушкой по имени Лив Кук. В подписи к фото Кук указала, что у нее был секс с баскетболистом «Оклахомы». Анонимный пользователь, выложивший скриншот публикации в одной из соцсетей, отметил, что на тот момент девушка являлась несовершеннолетней.

Гидди отказался от комментариев по этой теме, 25 ноября в НБА объявили о начале расследования ситуации с игроком.

Джош Гидди был выбран «Оклахомой» под шестым номером драфта НБА-2021. В сезоне-2023/24 он принял участие в 18 матчах, набирая в среднем 12,1 очка, а также делая 5,8 подбора и 4,8 передачи за игру.