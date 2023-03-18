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НБА

Сегодня, 07:27

«Портленд» проиграл «Бостону». Лиллард набрал 41 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Портленд» на своем паркете потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:126. «Трэйл Блэйзерс» проиграли пятую встречу подряд.

Разыгрывающий защитник проигравшей команды Дэмиан Лиллард стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко.

«Селтикс» с результатом 49-22 идет на второй строчке в Восточной конференции. «Портленд» располагается на 13-й строчке в Западной конференции — 31-39.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Бостон» — 112:126 (24:32, 24:31, 22:26, 42:37)

П: Лиллард (41), Саймонс (17), Тайбулл (12).

Б: Тейтум (34 + 12 подборов), Браун (27), Смарт (15), Уайт (13).

БК Бостон Селтикс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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