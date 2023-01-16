«Даллас» во второй раз за сутки проиграл «Портленду», Дончич пропустил матч

«Даллас» проиграл «Портленду» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 123:140. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 40 очков. Лидер «Далласа» Лука Дончич пропустил игру из-за проблем с голеностопом. «Даллас» потерпел второе поражение от «Портленда» подряд. В предыдущий раз «Маверикс» уступили «Трейл Блейзерс» вчера, 15 января со счетом 119:136. НБА Регулярный чемпионат «Портленд» — «Даллас» — 140:123 (33:31, 28:23, 37:41, 42:28) П: Лиллард (40), Грант, Нуркич, Саймонс (все трое — 20) Д: Динуидди (28), Харди (25), Вуд (23 + 16 подборов)