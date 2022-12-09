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Сегодня, 08:31

«Денвер» обыграл «Портленд», Мюррей забросил трехочковый за 0,8 секунды до конца матча

Руслан Минаев
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«Денвер» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:120. Победу гостям принес трехочковый бросок Джамала Мюррея за 0,8 секунды до конца игры.

В составе «Наггетс» самым результативным игроком стал Никола Йокич — 33 очка, 10 подборов и 9 передач. У Мюррея — 21 очко и 8 передач.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Дэмиан Лиллард — 40 очков и 12 передач, при 9 трехочковых из 17 попыток.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Денвер» — 120:121 (36:30, 28:33, 35:26, 21:32)

9 декабря. Портленд. «Moda Center».

БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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