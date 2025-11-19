Видео
Сегодня, 09:34

«Финикс» обыграл «Портленд»

Руслан Минаев

«Финикс» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:110.

У гостей по 19 очков набрали Девин Букер и Коллин Джиллеспи, они стали самыми результативными игроками у «Санс». У хозяев 29 очков на счету Шэйдона Шарпа.

«Финикс» одержал 9-ю победу в 15 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Портленд» — на 9-й строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Финикс» — 110:127 (32:35, 29:29, 21:36, 28:27)

19 ноября. Портленд. «Moda Center».

