«Портленд» переиграл «Хьюстон», Лиллард набрал рекордное 71 очко

Сегодня, 07:53
«Портленд» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:114.
В составе хозяев больше всех набрал Дэмиен Лиллард — 71 очко. На счету защитника 22 точных броска из 38, среди которых 13 трехочковых попаданий из 22. Также Лиллард реализовал 14 из 14 штрафных бросков.
32-летний баскетболист повторил рекорд сезона и установил личный рекорд.
«Портленд» одержал 29 побед после 60 матчей и занимает 11-е место в Западной конференции. «Хьюстон» с 13 победами в 60 матчах — на 15-й строчке.