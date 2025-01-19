«Хьюстон» нанес «Портленду» пятое поражение подряд

Сегодня, 08:27
«Хьюстон» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Грин, набравший 26 очков.
«Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции НБА. «Портленд» потерпел пятое поражение подряд и идет 13-м на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Хьюстон» — 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)
П: Хендерсон (21 очко), Камара (17), Саймонс (13), Шарп (13)
Х: Грин (26), Шенгюн (23), Брукс (22)
19 января. Портленд. «Moda Center».
«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)
ГС: Уиггинс (31+11 подборов), Карри (26), Шредер (20)
В: Пул (38), Кузма (22), Каррингтон (17)
19 января. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Миннесота» — «Кливленд» — 117:124 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)
19 января. Миннеаполис. «Target Center».