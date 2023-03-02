«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд» в матче НБА

Сегодня, 08:34
«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:110.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, набравший 40 очков. За проигравшую команду 41 очко набрал Дэмиэн Лиллард.
«Нью-Орлеан» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Портленд» находится на 12-й строчке.
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«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 110:121 (31:29, 25:24, 35:37, 19:31)
2 марта. Портленд. «Moda Center».