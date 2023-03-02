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Сегодня, 08:34

«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд» в матче НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, набравший 40 очков. За проигравшую команду 41 очко набрал Дэмиэн Лиллард.

«Нью-Орлеан» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Портленд» находится на 12-й строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 110:121 (31:29, 25:24, 35:37, 19:31)

2 марта. Портленд. «Moda Center».

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Брэндон Ингрэм
Дэмиэн Лиллард
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