«Портленд» продлил контракты с защитником Шарпом и нападающим Камарой

«Портленд» продлил контракты с защитником Шейдоном Шарпом и с форвардом Тумани Камарой, сообщает ESPN со ссылкой на агентов игроков.

С 22-летним канадцем Шарпом контракт продлили на четыре года, за это время он получит 90 миллионов долларов США. 25-летний бельгиец Камара договорился о пролонгации тоже на четыре года и сумме в 82 миллиона долларов.

Шарп играет в «Портленде» с 2022 года. В сезоне-2024/25 в 72 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 18,5 очка, выполняя 4,5 подбора и 2,8 передачи.

Камара в составе «Трэйл Блэйзерс» с 2023 года, в сезоне-2024/25 в 77 матчах у него было 11,3 очка, 5,4 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.