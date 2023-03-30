«Портленд» дома проиграл «Сакраменто»

«Портленд» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 80:120. «Трэйл Блэйзерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Атакующий защитник Шэйдон Шарп, набравший 30 очков в составе хозяев, стал самым результативным игроком встречи.

«Сакраменто» с результатом 46-30 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Портленд» — 13-й (32-44).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Сакраменто» — 80:120 (20:19, 26:31, 18:33, 16:37)

П: Шарп (30), Нокс (12 + 12 подборов), Уокер (12).

С: Монк (19), Фокс (18), Хертер (17), Сабонис (15 + 12 подборов).