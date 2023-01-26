60 очков Лилларда принесли «Портленду» победу над «Ютой»

«Портленд» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:124.

В составе «Трэйл Блэйзерс» 60 очков на счету Дэмиэна Лилларда — разыгрывающий забросил 9 из 15 трехочковых и 21 из 29 бросков в общем. Его личный рекорд результативности 61 очко в сезоне-2019/20.

У «Джаз» больше всех набрал Лаури Маркканен (24).

В другом матче «Торонто» на выезде обыграл «Сакраменто» — 113:95.

У «Рэпторз» 26 очков, 11 подборов и 7 передач на счету Паскаля Сиакама. В составе «Кингз» 21 очко набрал Кевин Хертер.

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«Портленд» — «Юта» — 134:124 (19:31, 47:33, 36:27, 32:33)

26 января. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Торонто» — 95:113 (23:24, 27:34, 17:26, 28:29)

26 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».