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Сегодня, 03:56

Порзингис пропустит первый матч финала Восточной конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис не успеет восстановиться к первому матчу финальной серии Восточной конференции против «Индианы».

«Думаю, это будет мгновенный переход. Как только он вернет форму, отработает на тренировках и в практике, все будет в порядке», — приводит The Athletic слова защитника команды Джейлена Брауна.

28-летний игрок сборной Латвии полностью пропустил серию второго раунда плей-офф НБА против «Кливленда» (4-1).

Первый матч финала конференции «Бостон» — «Индиана» состоится 22 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
Кристапс Порзингис
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