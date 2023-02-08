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НБА

Сегодня, 09:14

Появилось видео, как Леброн Джеймс установил рекорд по количеству набранных очков в НБА

Сергей Разин
корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (130:133).

Теперь на счету 38-летнего американца 38 390 очков. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.

Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года, когда Леброну было только 4,5 года.

Свои первые очки в НБА Джеймс набрал 30 октября 2003 года. Таким образом, ему потребовалось 19,5 года, чтобы побить рекорд.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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