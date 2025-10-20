Видео
20 октября, 08:15

Президент ЦСКА Ватутин раскрыл детали проекта «НБА-Европа»: «Йокич и Гилджес-Александер не станут регулярно наведываться по нашу сторону Атлантики»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Многолетний руководитель баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в колонке для «СЭ» рассказал о встрече клубов-акционеров в Барселоне и последовавших переговорах в Женеве на тему проекта «НБА-Европа».

«Европейский проект НБА из медийной истории стал обретать некоторые реальные очертания, и все стороны включились в переговоры. Это важный, потенциально очень конструктивный шаг, хотя никаких договоренностей не достигнуто. Что, впрочем, вполне естественно. Первое впечатление от заокеанского проекта лиги для Европы тоже вполне естественно. Если кто-то ожидал, что фактически это расширение НБА, он сильно ошибался. В рамках этого проекта европейские клубы не будут проводить матчи с «Лейкерс», «Селтикс» или «Никс», они не будут участвовать в драфтах, по нашу сторону Атлантики не станут регулярно наведываться Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер.

По сути, план подразумевает создание нового баскетбольного образования под раскрученным на весь мир брендом. Причем оно станет фактически калькой существующего, с полузакрытым пулом клубов, которые в рамках одной экосистемы смогут переходить из соревнования второго ранга в элитный дивизион. Возможно, матчи будут длиться по 48 минут, а тайм-ауты — по три, но этих деталей мы пока не знаем.

Отсутствие конкретики в том числе не позволит добиться быстрого прогресса в переговорах. Понятно, что идет расчет на коммерческую модель НБА и возможности ФИБА как регулятора. В то же время непонятно, как турнир будет совмещаться с национальными чемпионатами, каковы условия вступления и участия клубов и многое другое. Когда эти базовые моменты станут понятны, все стороны смогут предметно обсуждать дальнейшие действия», — подчеркнул «СЭ» Ватутин.

ЦСКА является одним из 13 клубов-акционеров Евролиги.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил перспективы проекта НБА в&nbsp;Европе.
