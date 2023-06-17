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Сегодня, 07:00

Профсоюз игроков НБА остался недоволен 25-матчевой дисквалификацией Моранта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Профсоюз игроков НБА выступил с официальным заявлением по поводу 25-матчевой дисквалификации разыгрывающего защитника «Мемфиса» Джа Моранта. Наказание вступит в силу с начала сезона-2023/24.

«Джа выразил раскаяние и взял на себя ответственность за свои действия, и мы безоговорочно поддерживаем его, поскольку он делает все необходимое, чтобы представить себя, наших игроков и нашу лигу в наилучшем свете. Что касается наложенного дисциплинарного наказания, которое отстраняет его от игры до декабря и требует выполнения ряда неустановленных условий, прежде чем он сможет вернуться, мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин, включая факты, связанные с этим конкретным инцидентом, и что оно не является справедливым и соответствующим предыдущим наказаниям в нашей лиге. Мы изучим с Джа все варианты событий и наши дальнейшие шаги», — говорится в пресс-релизе.

14 мая Морант показал огнестрельное оружие во время прямой трансляции в интернете, после чего клуб отстранил игрока на неопределенный срок. Это был повторный случай. Первый случился в марте — тогда Джа был отстранен на 8 игр.

баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
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