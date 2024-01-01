Рашид Уоллес: «Когда я пришел в НБА, моей главной целью было выиграть титул»

Уоллес рассказал, что было его главной мотивацией во время карьеры в НБА

Экс-форвард «Портленда» и «Детройта» Рашид Уоллес рассказал, что было его главной мотивацией во время карьеры в НБА.

«Я просто хотел стать чемпионом везде. Вот и все. Все помнят победителей. Я хотел побеждать. Это была моя главная цель, когда я пришел в лигу, — выиграть титул. Мне посчастливилось получить один титул, один из трех попыток. Большинству парней не посчастливилось и раз выиграть. Так что я благодарен за это. Я не стремился попасть в Зал славы, я стремился выиграть парочку чемпионств», — приводит слова Уоллеса Underdog NBA.

49-летний спортсмен заявил, что не хотел набирать 25 очков и каждый год ездить на Матч звезд, а предпочел быть достойным товарищем по команде и делиться мячом.

Уоллес стал чемпионом НБА в 2004 году в составе «Детройта». Он был выбран на драфте НБА 1995 года под четвертым номером командой «Вашингтон». Также баскетболист выступал за «Портленд», «Атланту» и «Бостон».

Уоллес провел в НБА 16 сезонов и завершил карьеру в 2013 году.