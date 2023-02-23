Расселл Уэстбрук прокомментировал переход в «Клипперс»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук прокомментировал переход в «Клипперс».

«Я рад и воодушевлен. Рад тому, что снова буду играть. Мне нравится играть в баскетбол. Но не просто играть, а получать удовольствие, делая это», — сказал игрок на пресс-конференции.

Ранее Уэстбрук выступал за «Лейкерс», но был обменян в «Юту», которая выкупила контракт игрока.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел за «Лейкерс» 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.