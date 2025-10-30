Видео
НБА. Новости
30 октября, 20:18

Разыгрывающему «Оклахомы» Топичу диагностировали рак яичек

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никола Топич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Сербскому защитнику «Оклахомы» Николе Топичу диагностировали рак яичек, сообщил генеральный менеджер команды Сэм Прести.

Диагноз 20-летнего серба стал известен в начале октября, но он попросил клуб не объявлять о нем до начала прохождения курса химиотерапии.

«Мы ожидаем, что он сосредоточится на лечении. Это его самый важный приоритет. Он вернется к баскетболу, когда сможет, но мы, очевидно, не будем устанавливать какие-либо сроки или ожидания. Мы полностью его поддерживаем, подбадриваем и любим», — приводит слова Прести ESPN.

«Оклахома» выбрала Топича под 12-м номером драфта НБА в 2024 году.

Баскетбол
НБА
Оклахома-Сити Тандер
