Разыгрывающему «Оклахомы» Топичу диагностировали рак яичек

Сербскому защитнику «Оклахомы» Николе Топичу диагностировали рак яичек, сообщил генеральный менеджер команды Сэм Прести.

Диагноз 20-летнего серба стал известен в начале октября, но он попросил клуб не объявлять о нем до начала прохождения курса химиотерапии.

«Мы ожидаем, что он сосредоточится на лечении. Это его самый важный приоритет. Он вернется к баскетболу, когда сможет, но мы, очевидно, не будем устанавливать какие-либо сроки или ожидания. Мы полностью его поддерживаем, подбадриваем и любим», — приводит слова Прести ESPN.

«Оклахома» выбрала Топича под 12-м номером драфта НБА в 2024 году.